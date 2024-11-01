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Харрис призвала Зеленского готовиться к созданию правительства в изгании

Харрис призвала Зеленского готовиться к созданию правительства в изгании

Журналист Саймон Шустер сообщил, что на Мюнхенской конференции, проходившей с 18 по 20 февраля 2022 года, вице-президент США Камала Харрис посоветовала Владимиру Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании.

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