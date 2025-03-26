СК прекратил дело о хищении денег у Этуша за отсутствием состава преступления

Следственный комитет России завершил уголовное дело в отношении бывшего председателя Национального банка Абхазии Даура Барганджии, который обвинялся в хищении 28 миллионов рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша .
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