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Член бундестага Кайзер хочет видеть президентом ФРГ женщину из восточных земель

Член бундестага Кайзер хочет видеть президентом ФРГ женщину из восточных земель

Почему следующим президентом ФРГ не может стать умная женщина, задалась вопросом в интервью Die Neue Osnabrücker Zeitung уполномоченная правительства ФРГ по делам Восточной Германии, член бундестага Элизабет Кайзер.

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