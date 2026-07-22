Сырский заявил, что передает Драпатому "армию в состоянии наступления"

Владимир Зеленский объявил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. На посту он сменит Александро Сырского, уволенного на фоне протестных акций "под давлением" акций протеста в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.
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