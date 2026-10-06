Сын Трампа вернул Умару Кремлеву деньги за организацию своей свадьбы, рассказал сам Кремлев. В мае Кремлев заплатил за аренду острова на Багамах и пиротехническое шоу сотни тысяч долларов, это был свадебный подарок для сына Трампа.
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