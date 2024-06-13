Россия готова дать адекватный ответ на конфронтацию с Соединенными Штатами

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о готовности страны дать адекватный и решительный ответ на навязываемую конфронтацию со стороны Соединенных Штатов, несмотря на сохраняющийся интерес к равноправному диалогу.
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