Полянский: Трамп имеет серьёзные рычаги влияния на Украину

Глава американской администрации Дональд Трамп имеет серьёзные рычаги влияния на Киев, которые могут быть задействованы для заключения сделки по урегулированию на Украине.
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