В Омской области быстрее всего растет в цене самый дорогой бензин. За месяц литр АИ-98 и АИ-100 подорожал сразу на рубль.
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В Омской области быстрее всего растет в цене самый дорогой бензин. За месяц литр АИ-98 и АИ-100 подорожал сразу на рубль.