1900 год. Египет. Исследовательница на раскопках. Этот период отмечен всплеском увлечения древнеегипетской культурой и стартом масштабных экспедиций, где всё чаще участвовали женщины-учёные, несмотря на предубеждения того времени.
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