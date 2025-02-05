ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с виртуальными банковскими картами

Злоумышленники убеждают установить на телефон поддельное приложение Центробанка или других банков. Эксперты «Бизнес FM» отмечают, что схема новая и в ней не все до конца понятно Мошенники начали создавать виртуальные образы банковских карт своих жертв, предупреждает Центробанк.