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ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с виртуальными банковскими картами

ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с виртуальными банковскими картами

Злоумышленники убеждают установить на телефон поддельное приложение Центробанка или других банков. Эксперты «Бизнес FM» отмечают, что схема новая и в ней не все до конца понятно Мошенники начали создавать виртуальные образы банковских карт своих жертв, предупреждает Центробанк.

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