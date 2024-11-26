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Названы способы сэкономить на покупке ОСАГО

Названы способы сэкономить на покупке ОСАГО

Расходы на автомобили и их страхование становятся все более значительными, и покупка полиса ОСАГО — не исключение, отметила начальник управления по развитию сервиса лояльности сервиса «Апельсин» Светлана Балахтина.

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