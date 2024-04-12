Станет ли дороже доставка: московских курьеров решили стандартизировать

Власти Москвы намерены стандартизировать работу сотрудников курьерских служб доставки. Предполагается, что курьеры получат цифровые профили, единую униформу и одинаковый транспорт, а устроиться в доставку можно будет только после сдачи специального экзамена.
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