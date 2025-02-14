Лаборатория Касперского: мошенники от лица менеджеров воруют данные от почты

Рассылка рассчитана на небольшие организации Мошенники стали притворяться менеджерами по продажам и красть учетные данные от электронной почты: они просят подписать договор, но сам документ не открывается.
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