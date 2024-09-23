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Общественник Ветров: штрафы для самокатчиков нужно значительно повысить

Общественник Ветров: штрафы для самокатчиков нужно значительно повысить

В России нужно увеличить штрафы для самокатчиков за различные нарушения, в том числе – за езду вдвоем на одном электросамокате, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.

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Комментарии
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y
yury
Толку от этого повышения. В нашем районе, с очень даже интенсивным движением, ГАИ появляется только при ДТП или при сопровождении кого-либо. Не каждый месяц. Кто штрафовать будет?
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16 час.

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