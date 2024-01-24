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Депутата-коммуниста Алтайского Заксобрания могут лишить мандата

Депутата-коммуниста Алтайского Заксобрания могут лишить мандата

Причиной может стать якобы написанное им заявление о выходе из фракции Депутат Алтайского Засобрания от КПРФ Евгений Хорошилов может лишиться мандата из-за написанного им заявления о выходе из фракции коммунистов.

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