«Это чистой воды слухи». Кристиан Хорнер опроверг слова Марко

«Это чистой воды слухи». Кристиан Хорнер опроверг слова МаркоGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что чемпионская команда Формулы 1 не ведет переговоры с Карлосом Сайнсом.
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