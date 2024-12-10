Орбан рассказал, что провел встречу с Трампом и Маском во Флориде

Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, что провел день с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, а также с будущим советником президента по национальной безопасности Майком Уолцем и бизнесменом Илоном Маском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии