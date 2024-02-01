Собянин рассказал о развитии центров госуслуг «Мои документы»

26 офисов «Мои документы» оборудовали для приема маломобильных москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что столица делает офисы «Мои документы» еще комфортнее, в прошлом году в городе привели в порядок 28 помещений.