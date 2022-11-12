Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели подростка в Ставропольском крае

10 ноября текущего года в общеобразовательной школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа во время перемены между 15-летними одноклассниками произошла потасовка, в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому.
10 ноября текущего года в общеобразовательной школе станицы Барсуковской Кочубеевского муниципального округа во время перемены между 15-летними одноклассниками произошла потасовка, в ходе которой один подросток передавил сонную артерию другому.
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