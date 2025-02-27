Четвертый день Масленицы традиционно выдавался самым "разгульным" на неделе. Само торжество в народе часто называли "переломом" – зима уступает свои права долгожданной весне.
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Четвертый день Масленицы традиционно выдавался самым "разгульным" на неделе. Само торжество в народе часто называли "переломом" – зима уступает свои права долгожданной весне.