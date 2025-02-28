Жительницы российского региона заявили об отказе госклиник проводить аборты

Жительницы Вологодской области заявили об отказе госклиник проводить аборты. Соответствующее обращение направлено прокурору российского региона Андрею Тимошичеву с просьбой провести проверку, пишут «Ведомости».
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