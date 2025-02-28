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Жительницы российского региона заявили об отказе госклиник проводить аборты

Жительницы российского региона заявили об отказе госклиник проводить аборты

Жительницы Вологодской области заявили об отказе госклиник проводить аборты. Соответствующее обращение направлено прокурору российского региона Андрею Тимошичеву с просьбой провести проверку, пишут «Ведомости».

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