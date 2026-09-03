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Царьград

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Билеты на концерт Шуфутинского в Кремле раскупили из-за даты

Билеты на концерт Шуфутинского в Кремле раскупили из-за даты

Все билеты на сольные концерты Михаила Шуфутинского в Кремлёвском дворце 3 и 4 сентября полностью проданы.

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