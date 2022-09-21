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Газопровод «Сила Сибири» остановили на плановую профилактику

Газопровод «Сила Сибири» остановили на плановую профилактику

Профилактические работы на газопроводе из России в Китай будут проводиться до 29 сентября.Компания «Газпром» останавливает поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай в связи с проведением плановых профилактических работ.

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