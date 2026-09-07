В аэропорту Тамбова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Это решение связано с техническими причинами, которые повлияли на работу аэропорта.
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