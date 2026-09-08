Шесть верблюдов проживают в Нижегородской области

В Нижегородской области зарегистрировано шесть верблюдов и более 300 оленей. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ На кого на самом ...
- ДВ В Нижегородской о...
- ДВ Названы цены на б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым