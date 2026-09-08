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Нижегородская правда

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Шесть верблюдов проживают в Нижегородской области

В Нижегородской области зарегистрировано шесть верблюдов и более 300 оленей. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

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