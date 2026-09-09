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Несекретные материалы

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Эксперт назвал две категории целей, которые заждались «Искандеров» на Западной Украине

Эксперт назвал две категории целей, которые заждались «Искандеров» на Западной Украине

В самой ближайшей перспективе западные регионы Украины окажутся в зоне поражения российской баллистики.

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