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Психолог Кичаев объяснил любовь к одиночеству переходом общения в онлайн

Психолог Кичаев объяснил любовь к одиночеству переходом общения в онлайн

Одиночество превратилось в угрозу здоровью мирового масштаба и стало болезнью XXI века. Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что если не решить эту проблему, человечество ждут серьезные последствия.

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