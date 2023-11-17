Психолог Кичаев объяснил любовь к одиночеству переходом общения в онлайн

Одиночество превратилось в угрозу здоровью мирового масштаба и стало болезнью XXI века. Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что если не решить эту проблему, человечество ждут серьезные последствия.
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