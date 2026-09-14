Откровения Разина, война Кравцова и предматчевые буллиты: что происходит в КХЛ

Неделя в КХЛ выдалась скандальной: Андрей Разин публично «выхлестал» Егора Яковлева, «Спартак» уничтожил «Северсталь» (8:0), а Виталий Кравцов пошел войной на «Трактор» и уехал во Владивосток.
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