Названа предполагаемая причина удара мексиканского судна о Бруклинский мост

Столкновение парусного судна «Куаутемок» (Cuauhtémoc) с Бруклинским мостом в Нью-Йорке произошло из-за возможной технической неисправности, заявил представитель полиции на пресс-конференции в Нью-Йорке, 18 мая сообщает РИА Новости.
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