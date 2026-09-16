Убийцу сотрудника Фонда соцстрахования приговорили к 24 годам строгача

ИЗВЕСТИЯ В Москве вынесен приговор 49-летнему Аслану Хагундокову, признанному виновным в убийстве сотрудника Фонда социального страхования, 16 сентября сообщила столичная прокуратура на своей странице в мессенджере "МАКС".
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