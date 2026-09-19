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Живая Кубань

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Московское электронное голосование всю ночь подвергалось мощной кибератаке, попытки взлома продолжаются

Московское электронное голосование всю ночь подвергалось мощной кибератаке, попытки взлома продолжаются

Московское электронное голосование всю ночь подвергалось мощной кибератаке, попытки взлома продолжаютсяНа московскую систему дистанционного электронного голосования всю ночь шли масштабные кибератаки.

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