Запуск одной из первых свежесобранных GeForce RTX 5090 попал на видео

В китайской соцсети Bilibili опубликовали видео, предположительно снятое на фабрике компании Zotac по производству видеокарт, на котором показан процесс первого запуска для тестов флагманской видеокарты нового поколения GeForce RTX 5090.
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