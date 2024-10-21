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Мировое обозрение

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Запуск одной из первых свежесобранных GeForce RTX 5090 попал на видео

Запуск одной из первых свежесобранных GeForce RTX 5090 попал на видео

В китайской соцсети Bilibili опубликовали видео, предположительно снятое на фабрике компании Zotac по производству видеокарт, на котором показан процесс первого запуска для тестов флагманской видеокарты нового поколения GeForce RTX 5090.

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