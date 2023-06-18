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СМИ: Bank of China ограничил ряд переводов в юанях для клиентов российских банков

СМИ: Bank of China ограничил ряд переводов в юанях для клиентов российских банков

Bank of China (BoC) ограничил клиентам российских банков перевод денежных средств в юанях в адрес банков Европейского союза, Швейцарии, Великобритании и Соединённых Штатов Америки (включая иностранные филиалы банков этих стран, в том числе в Китае).

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