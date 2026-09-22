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Газета.ру

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Посол Мирошник иронично отреагировал на встречу Зеленского и Макрона в Нью-Йорке

Посол Мирошник иронично отреагировал на встречу Зеленского и Макрона в Нью-Йорке

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник иронично отреагировал на встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке в преддверии мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи ООН.

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