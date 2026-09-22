Посол Мирошник иронично отреагировал на встречу Зеленского и Макрона в Нью-Йорке

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник иронично отреагировал на встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Йорке в преддверии мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи ООН.