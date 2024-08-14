Представлена Toyota Tundra 2025 модельного года, которая получила новую комплектацию, массажные сиденья, электропривод задней двери с функцией открытия ногой и новый пакет Tow Tech для тех, у кого есть прицеп.
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