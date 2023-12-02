Число погибших в секторе Газа с начала эскалации превысило 15 000

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa С начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября его жертвами в секторе Газа стало более 15 000 человек, заявил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава в эфире катарского телеканала Al Jazeera.
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