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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony стратегически подходит к покупкам студий и компаний — разнообразие играе...

Sony стратегически подходит к покупкам студий и компаний — разнообразие играе...

Sony стратегически подходит к покупкам студий и компаний — разнообразие играет важную рольС 2013 по 2023 годы Sony купила 47 развлекательных компаний, насчитывающих в общей сложности 5000 сотрудников из множества стран мира.

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