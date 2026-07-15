Автоюрист Чугаев предупредил, что затяжные дожди могут привести к поломке автомобиля

Автоэксперт и автоюрист Алексей Чугаев в беседе с сайтом Life.ru предупредил, что затяжные дожди, которые прошли во многих регионах России, могут серьезно повредить автомобиль и даже стать причиной пожара.
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