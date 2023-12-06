Байден заявил о желании помешать Трампу стать президентом США

Президент США Джо Байден во вторник, 5 декабря, сообщил на встрече с журналистами, что вряд ли бы он решился стать главой государства снова, если бы его предшественник Дональд Трамп не объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.