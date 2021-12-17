«РБК»: Сокуров отправил письмо главе СПЧ, в котором извинился за выступление перед Путиным

Режиссер Александр Сокуров написал обращение на имя главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, в котором извинился за выступление перед президентом России Владимиром Путиным, а также сообщил о предупреждениях об угрозе его жизни.
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