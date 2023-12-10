Спасение Зеленского: Кто может заменить президента на выборах 2024 года Юлия СоколоваСогласно мнению многих европейских экспертов, предстоящие президентские выборы на Украине, даже если они состоятся в 2024 году, могут представлять угрозу не только для политической карьеры, но и для жизни нынешнего президента Владимира Зеленского.