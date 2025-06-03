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GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

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Максим Гольдарб: Как Украина вписала новую страницу в учебники войны: удар, шокировавший экспертов. А что дальше? Ядерная пропасть?

Максим Гольдарб: Как Украина вписала новую страницу в учебники войны: удар, шокировавший экспертов. А что дальше? Ядерная пропасть?

Что сделало вчерашние удары по аэродромам «уникальными» и «поразительными» для военных экспертов со всего мира? Почему эти события мгновенно попали в учебники по современным конфликтам? Какие конкретные шаги стран и элит указывают на сползание к ядерной черте? Вчерашние действия украинских спецслужб по атаке российских военных аэродромов военные эксперты со всего мира назвали «выдающимися», «уникальными», «неординарными» и «поразительными».

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