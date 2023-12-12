Председатель Следственного комитета запросил доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий несовершеннолетних на воинском мемориале Санкт-Петербурга

Следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка в отношении несовершеннолетних граждан Узбекистана, в результате неправомерных действий которых был потушен Вечный огонь, расположенный на пересечении ул.
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