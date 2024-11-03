Анималистические принты и монограмма: TWO EAGLES представил коллекцию Fall/Winter

Российский бренд сумок и аксессуаров Two eagles, использующий в качестве ткани для своих изделий натуральный шёлк ручной работы, сотканный по старинным технологиям, выпустил новую коллекцию Fall/Winter'2024-2025.
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