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Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone

Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone

Ранее СМИ сообщали, что компания может продать свой российский бизнес Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

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