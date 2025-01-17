ВС РФ взяли под контроль весь участок дороги Котлино-Удачное к западу от Покровска Украинские мониторинговые ресурсы подтверждают успешное продвижение армии России к западу от Покровска.
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ВС РФ взяли под контроль весь участок дороги Котлино-Удачное к западу от Покровска Украинские мониторинговые ресурсы подтверждают успешное продвижение армии России к западу от Покровска.
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