Как понимать внешнее управление Украиной, которое предложил Западу Путин?

Президент России Владимир Путин предложил вариант урегулирования украинского конфликта, который устроил бы Москву — временное управление Украиной под эгидой ООН при поддержке США и других потенциальных партнеров РФ.
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