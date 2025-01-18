Taipei Times: США и Тайвань запустят программу подготовки для ВМС

Соединенные Штаты и Тайвань решили запустить спецпрограмму подготовки военно-морских сил острова. Соответствующее соглашение подписано 2 января представителями Пентагона и Американского института на Тайване, сообщает газета Taipei Times, ссылаясь на оборонное ведомство острова.
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