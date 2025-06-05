Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Москвичи откроют купальный сезон: вода прогрелась до +20 градусов

Москвичи откроют купальный сезон: вода прогрелась до +20 градусов

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что жители Московской области могут открывать купальный сезон. Вода в реках прогрелась до комфортных +18-20 градусов благодаря началу июня с умеренным теплом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх