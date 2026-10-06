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Регионы России

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«Росатом» запустил гигафабрику по производству аккумуляторов в Москве

«Росатом» запустил гигафабрику по производству аккумуляторов в Москве

Госкорпорация «Росатом» ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс в Москве, способный оснащать до 50 тысяч электромобилей аккумуляторами в год.

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